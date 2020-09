Grande Fratello Vip 2020 streaming tv: la puntata del 28 settembre | Video Mediaset

La quinta puntata intera del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, lunedì 28 settembre 2020, si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Nella quinta puntata abbiamo assistito agli scontri nella Casa contro Franceska, alla conoscenza di un nuovo ambiente della Casa, il Cucurio e naturalmente alle nomination che hanno portato al televoto: Massimiliano, Francesco, Denis, Tommaso, Adua, Maria Teresa e Guenda e Dayane. Il Video completo Mediaset Play.

