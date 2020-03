Grande Fratello Vip 2020: tensioni fra Zechila e la Elia: “Fai gli appelli ai fans per farmi uscire, PATETICO” | Video Mediaset

La showgirl, Antonella Elia critica l’atteggiamento di Antonio Zequila che cerca di dimostrare ad ogni costo la sua cultura. Insomma il bell’Antonio non perde occasione per rimarcare le sue conoscenze facendo credere che gli altri non conoscano nulla. La Elia come nel suo stile, glielo ha detto:“Eh ma che pa*le con questa cultura forzata che vuoi far credere di avere, Antonio”. Zechila che ha l’ego di un bambino di 5 anni, si è subito innervosito e ha fatto numerosi appelli ai suoi fans (?) per fare uscire Antonella Elia dal reality! E anche stavolta la Elia glielo dice!

