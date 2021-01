Grande Fratello Vip 2021: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 11 Gennaio | Video Mediaset

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. Le nomination si svolgono in modo inconsueto: le donne in super led si devono nominare tra loro ed ecco come si sono espresse ieri sera lunedì 11 gennaio 2021.

Maria Teresa nomina Cecilia

Rosalinda nomina Stefania

Cecilia nomina Rosalinda

Samantha nomina Maria Teresa

Dayane nomina Stefania

Carlotta nomina Giulia

Giulia nomina Samantha

Stefania nomina Dayane

Tocca ora agli uomini fare le nomination che hanno la possibilità di scegliere se farla palese o in confessionale. Ecco come si sono espressi:

Andrea decide di farla palese e nomina Dayane

Pierpaolo decide in confessionale e nomina Carlotta

Tommaso decide in confessionale nomina Carlotta

Andrea Zenga decide in confessionale e nomina Cecilia

Si apre ufficialmente il televoto che si chiuderà la prossima puntata, lunedì 18 gennaio 2021. Televoto in positivo, chi vuoi salvare tra: Carlotta dell’Isola, Cecilia Capriotti, Stefania Orlando e Dayane Mello. Il meno votato uscirà dalla Casa lunedì 18 gennaio e sarà definitivamente eliminato. Ecco Il Video Mediaset.

