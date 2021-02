Grande Fratello Vip 2021: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 19 febbraio | Video Mediaset

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. Nomination palesi per i vip tranne per i tre finalisti, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, che voteranno nel segreto del confessionale. Ecco come si sono espressi ieri sera venerdì 19 febbraio 2021.

Andrea Zelletta nomina Samantha De Grenet

Rosalinda Cannavò nomina Stefania Orlando

Samantha nomina Andrea Zenga

Andrea Zenga nomina Samantha De Grenet

Stefania Orlando Nomina Samantha De Grenet.

Tocca ora ai finalisti che nel segreto del confessionale si sono così espressi:

Dayane nomina Stefania;

Pierpaolo Nomina Rosalinda;

Tommaso Nomina Andrea Zenga.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Andrea Zenga. Il televoto si chiuderà lunedì 22 febbraio e il meno votato sarà definitivamente eliminato dal gioco. Ecco Il Video Mediaset.

