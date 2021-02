Grande Fratello Vip 2021: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 22 febbraio | Video Mediaset

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. I concorrenti sono chiamati in Super Led per esprimere la loro scelta. Ci sono otto piramidali ma solo uno ha il bollino Nero, che designerà il probabile nomination. Ecco come si sono espressi ieri sera lunedì 22 febbraio 2021.

Tramite una pesca dei piramidali, Andrea Zelletta si ritrova a dover fare una scelta tra Stefania Orlando, Roslinda Cannavò e Samantha De Grenet

Primo giro: Samantha, Andrea, Stefania e Rosalinda piramidale rosso: nulla di fatto;

Secondo giro: Samantha, rosso, Andrea Nero, che dovrà fare una scelta.

Andrea, dovrà puntare il dito contro una delle altre concorrenti, da portare con lui al televoto. Andrea Sceglie Samantha. Si sono formate due ipotetiche coppie che potrebbero finire al televoto:

Andrea e Samantha;

Stefania e Rosalinda

Mentre i tre finalisti, Tommaso Zorzi – Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli dovranno fare una scelta su quale coppia mandare al televoto, che si chiuderà venerdì 26 febbraio 2021. Quale coppia vuoi mandare al televoto?

Dayane sceglie di mandare la coppia di Stefania e Rosalinda;

sceglie di mandare la coppia di Stefania e Rosalinda; Pierpaolo sceglie di mandare la coppia di Stefania e Rosalinda;

sceglie di mandare la coppia di Stefania e Rosalinda; Tommaso sceglie di mandare la coppia di Samantha e Andrea.

Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Stefania e Rosalinda? Il televoto si chiuderà venerdì 26 febbraio e il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Ecco il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento