Grande Fratello Vip 2021: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 26 febbraio | Video Mediaset

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto per guadagnarsi la fatidica Finale!! Andrea Zelletta, l’unico a non essere un finalista deve scegliere ci sfidare al televoto, tra Stefania, Dayane, Pierpaolo e Tommaso. Il concorrente, ha sempre detto che se fosse arrivato avrebbe voluto sfidare il più forte, quindi decide di sfidare al televoto Tommaso Zorzi. La domanda posta ai telespettatori è in negativo quindi: Chi Vuoi eliminare, tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi? Il più votato lascerà il gioco. Il televoto si chiuderà nella puntata del 1 marzo, finale del reality show. Ecco Il Video Mediaset.

