Grande Fratello Vip 2021: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera, 29 Gennaio | Video Mediaset

Nuova tornata di Nomination che deciderà le sorti di coloro che andranno al televoto. Come di consueto i concorrenti esprimono la loro nomination. Questa sera saranno tutte palesi, nella stanza Super Led, ma non potranno essere votati, Dayane e Pierpoalo che sono i primi due finalisti. I vip più votati andranno al televoto. Ecco come si sono espressi ieri sera lunedì 29 gennaio 2021.

Stefania nomina Samantha;

Andrea Zelletta nomina Maria Teresa;

Rosalinda nomina Maria Teresa;

Tommaso nomina Giulia;

Carlotta nomina Tommaso;

Samantha nomina Maria Teresa;

Andrea Zenga nomina Carlotta;

Maria Teresa nomina Samantha;

Giulia nomina Carlotta.

I VIP finalisti faranno le loro Nomination dal confessionale e avranno anche uno ulteriore vantaggio. Stasera i finalisti, Dayane e Pierpaolo hanno un privilegio: possono fare la nomination con cognizione di causa guardando le votazioni degli altri. Quindi possono decidere, chi aiutare o chi mandare al televoto.

Dayane nel segreto del confessionale sceglie Giulia;

nel segreto del confessionale Pierpaolo sempre in confessionale nomina Samantha.

Si apre ufficialmente al televoto: chi vuoi salvare tra Maria Teresa, Giulia, Samantha e Carlotta? Questo televoto si chiuderà ufficialmente lunedì 1 febbraio 2021 e il vip meno votato dovrà abbandonare la Casa. Ecco Il Video Mediaset.

