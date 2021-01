Grande Fratello Vip 2021: l’intera puntata del 29 gennaio, news dell’ultim’ora

Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, regalandoci colpi di scena a go go. Intanto iniziamo subito col dirvi che non c’è stato nessuna eliminata, perché ieri sera invece si è decretato il primo finalista uomo. Ma sono successe molte cose, per cui vi facciamo un riepilogo, con relativi Video Mediaset, delle parti salienti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La proclamazione del secondo Finalista: Pierpaolo Pretelli vince e batte l’amico Andrea Zelletta

Scopriamo insieme cosa è successo ieri, venerdì 29 gennaio 2021: la proclamazione del Secondo FINALISTA che ha visto trionfare, Pierpaolo Pretelli. Mentre Andrea Zelletta, non supera il televoto. Ecco le percentuali: Pierpaolo Pretelli con una percentuale del 56,1% batte Andrea Zelletta che arriva al 43,9 % delle preferenze.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 29 gennaio 2021, al GF Vip?

Sicuramente la parte più importante del programma sono le nomination: per due settimane ci sono state delle “nomination” particolari che servivano soltanto a scegliere i candidati alla finale. Ieri sera invece la nuova tornata di nomination ha decretato che al televoto questa settimana ci siano: Carlotta, Maria Teresa, Giulia e Samantha.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 29 gennaio 2021

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming:

Grande Fratello Vip 2021 streaming: la puntata del 29 gennaio in replica.

continua a leggere sul sito di riferimento