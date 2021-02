La Semifinale completa del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, venerdì 26 febbraio 2021 si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Nella Semifinale abbiamo assistito:

L’eliminazione della serata

Seconda eliminazione con televoto flash

Nuova tornata di Nomination

Ecco il Video completo Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento