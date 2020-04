Chi vuoi in finale tra Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver? Dopo i verdetti su Sossio, Aristide, Paola e Ciavarro, anche a scegliere gli ultimi due finalisti di Grande Fratello Vip 4 sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Ecco, allora, il video da Mediaset Play per scoprire come votare i nominati di questa settimana. Chi vincerà? Chi potrà giocarsi a tutti gli effetti la vittoria nella finalissima di mercoledì 8 aprile?

