Grande Fratello Vip 4: Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina per il Coronavirus. La produzione del reality lo informerà?

In questo ultimo periodo siamo stati informati di un’emergenza mondiale in merito ad una malattia mortale: il coronavirus. Il ceppo di provenienza del virus è la Cina e si è scatenata una forma di psicosi in merito alla situazione sviluppatesi.

Fabio Testi: il figlio bloccato in Cina per colpa del Coronavirus

Vi starete chiedendo cosa c’entra il coronavirus con Il Grande Fratello Vip 4? Ebbene il figlio di uno dei concorrenti, Fabio Testi Junior è bloccato in Cina (dove si era recato per lavoro). A lanciare l’indiscrezione è il fotografo Alan Fiordelmondo tramite il suo sito web WolfBreak.

Fabio Testi Junior bloccato In Cina: cosa farà la produzione?

Stando alle indiscrezioni del fotografo, il figlio di Testi si è recato in Cina per seguire l’apertura di un nuovo locale di cucina italiana. Ma il problema che si pone alla produzione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, è quello se comunicare o meno la notizia al padre che si trova chiuso nella Casa di Cinecittà da quasi un mese.

La produzione del reality show di Canale 5 informerà Testi della situazione?

Le cose si evolvono rapidamente e non sappiamo al momento se gli autori hanno deciso di comunicare all’attore la situazione nella puntata di stasera 3 febbraio. Sicuramente informare tutti i concorrenti di ciò che sta accadendo sarà come lanciare una bomba, perché non avendo al possibilità di conoscere e informarsi si faranno prendere dal panico.

L’indiscrezione di Alan Fiordelmondo sul figlio di Fabio Testi

“L’attore Fabio Testi, attualmente inquilino della casa più spiata d’Italia come concorrente del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, non può certo sapere cosa stia accadendo nel mondo circa il problema sanitario che sta flagellando la Cina e delle ripercussioni conseguenti a livello globale. Non può sapere quindi che suo figlio Fabio Testi jr si troverebbe attualmente rinchiuso in Cina, dove gestisce delle attività con altri italiani, e che pare non possa lasciare il paese asiatico proprio a causa del Coronavirus. Tuttavia non sono ancora chiare le circostanze che impediscano il rimpatrio del figlio di Fabio Testi e della stilista spagnola Lola”.

Il corona virus: che cos’è e ci sono casi in Italia?

Coronavirus è un virus appartenente alla famiglia dei virus respiratori e prende il nome dalla sua forma che ricorda quella di una corona. Sono virus comuni in molte specie animali, come i cammelli e i pipistrelli.

Il 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno reso noto la presenza di un focolaio di polmonite con provenienza sconosciuta nella città di Wuhan in Cina.

Il 9 gennaio il centro per il controllo delle malattie cinese ha individuato la causa di queste patologie come un nuovo ceppo di Coronavirus (2019-nCoV) confermando anche la trasmissione verso e tra gli uomini. In Italia sono stati registrati due casi ma pare tutto sotto controllo.

I figli di Fabio Testi: la vita privata del famoso attore

Fabio Testi ha avuto tre figli: il primo Fabio Testi Junior dalla stilista spagnola Lola Navarro. Negli anni Ottanta la coppia ha avuto altri due figli, Thomas e Trini.

