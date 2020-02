Grande Fratello Vip 4, news in diretta dalla puntata del 14 febbraio 2020 | video Mediaset

Oggi, venerdì 14 febbraio 2020, Grande Fratello Vip 4 “regala” nuove news dell’ultim’ora ai fan del reality. A partire dalle ore 21.30 di stasera, allora, Superguida tv segue – in diretta web e con i video da Mediaset Play – l’intera serata, dedicata anche alla Festa di San Valentino e più in generale all’amore. Previsti, tra le altre cose, l’intervista di Signorini ad Alessandro Graziani, il ritorno in studio di Barbara Alberti e l’incursione nella Casa del marito di Adriana Volpe.

