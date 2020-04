Tempo di semifinale per Grande Fratello Vip 4. Stasera, mercoledì 1 aprile 2020, la diciannovesima puntata del reality show va regolarmente in onda su Canale 5 e prevede, come da anticipazioni ufficiali, ben tre eliminazioni. Chi uscirà allora dalla Casa? Chi andrà ufficialmente in finale? A partire dalle ore 21.30 circa, il riassunto in diretta web su Superguida tv, le video notizie da Mediaset Play e tutte le altre news dell’ultim’ora in tempo reale.

