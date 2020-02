Grande Fratello Vip 4: Paolo e Clizia alla ricerca di un contatto fisico. Nuova coppia del reality?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dolcemente abbracciati, non smettono di stuzzicarsi e cercare il contatto fisico. Ieri sera in giardino in compagnia dell’altra coppia ufficiale del Grande Fratello 4, Pago e Serena, i due ragazzi sono apparsi molto vicini e complici. Che stia nascendo una nuova love story? Del resto hanno anche l’approvazione di mamma Eleonora Giorgi, per cui scatterà la famosa scintilla? Molti pensano che sia una storia “Forzata”, e voi cosa ne dite?

continua a leggere sul sito di riferimento