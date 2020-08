Grande Fratello Vip 5: ecco il cast completo del reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini

Anche se la calura estiva è terribile e l’afa insopportabile la macchina del Grande Fratello Vip è già in moto. Stando alle indiscrezioni del sito 361magazine possiamo già dirvi il cast completo del reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 5: ecco il cast completo del reality condotto da Alfonso Signorini

Le indiscrezioni e i rumors in merito al cast sono numerose, e anche se queste non sono notizie ufficiali pare proprio che i concorrenti che varcheranno la Porta Rossa di Cinecittà siano stati scelti e sono esattamente 14. Vi abbiamo incuriosito? Allora continuate la lettura e scoprirete chi sono.

Pare infatti che Signorini, per la quinta edizione del Grande Fratello Vip abbia confezionato un cast composto da 14 concorrenti che per un bel periodo di tempo staranno chiusi nella Casa di Cinecittà, spiati H24 dalle telecamere.

Come vi avevamo anticipato pare che le concorrenti quasi certe siano Elisabetta Gregoraci, showgirl e conduttrice nonché ex moglie di Flavio Briatore e la svampita Flavia Vento, che non ci farà rimpiangere Antonella Elia, che ritroveremo quest’anno nel ruolo di opinionista ufficiale assieme a Pupo.

Grande Fratello Vip 5 cast: i nomi femminili

Le donne che varcheranno al Porta Rossa di Cinecittà sono:

la chiacchieratissima modella brasiliana Dayane Mello , al centro del gossip di questa estate;

, al centro del gossip di questa estate; La presentatrice Stefania Orlando , distante dalla tv da un po’ di tempo, sarà una bella occasione per lei;

, distante dalla tv da un po’ di tempo, sarà una bella occasione per lei; Patrizia De Blanck contessa e prezzemolina dei salotti televisivi di Barbara D’urso,

contessa e prezzemolina dei salotti televisivi di Barbara D’urso, Eva Grimaldi che abbiamo già visto in altri reality, dall’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show;

che abbiamo già visto in altri reality, dall’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show; la speaker radiofonica Ludovica Pagani.

Grande Fratello Vip 5 cast: i nomi maschili

Per quel che riguarda i nomi maschili invece troviamo:

Il ricchissimo influencer Tommaso Zorzi ,

, Paolo Brosio, che già divide il popolo del web;

che già divide il popolo del web; Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti

figlio di Alba Parietti il calciatore nonché fratello di Balotelli, Enock Barwuah ,

, Il cantante Riccardo Fogli ;

; l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola;

Il cantante Fausto Leali.

Ovviamente si attendono le conferme ufficiali, dal momento che le uniche cose certe al momento sono: la data di inizio del programma, lunedì 14 settembre 2020 – con due appuntamenti settimanali – e gli opinionisti che sono Antonella Elia e Pupo. Naturalmente la conduzione è affidata per la seconda volta ad Alfonso Signorini.

Stay Tuned!

