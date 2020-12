“Grande Fratello Vip 5”, in arrivo nuovi ingressi: dalla De Grenet ad Andrea Zenga

Samantha De Grenet , modella e conduttrice

, modella e conduttrice Ginevra Lamborghini , influencer e stilista che non ha rapporti con la sorella da tempo.

, influencer e stilista che non ha rapporti con la sorella da tempo. Carlotta Dell’Isola , rivelazione della scorsa edizione di “Temptation Island”, condotta da Alessia Marcuzzi.

, rivelazione della scorsa edizione di “Temptation Island”, condotta da Alessia Marcuzzi. Andrea Zenga , già concorrente di Temptation Island Vip

, già concorrente di Temptation Island Vip Filippo Nardi , ex inquilino della casa del Grande Fratello.

, ex inquilino della casa del Grande Fratello. Mario Ermito, attore che vanta una presenza “lampo” nel Gf 12, concorrente di Tale e quale show.

Alfonso Signorini, ‘L’aspetto umano deve prevalere’

Proprio per motivare i concorrenti, Alfonso Signorini è entrato nella Casa lo scorso venerdì: “Sono entrato perché sentivo il bisogno di dare una carezza a questo cast che si meritava un gesto d’affetto, dopo la notizia shock del prolungamento del programma. Stare qui dentro fino a febbraio non è una passeggiata, non stiamo parlando di tre settimane, come è successo nella scorsa edizione, ma di due mesi, e questo ha certamente disorientato tutti”.

Di fronte ai nuovi ingressi è ancora da capire se qualche inquilino attuale, di fronte alla prospettiva di passare recluso in Casa anche Natale e Capodanno deciderà di gettare la spugna prima. Tra questi, e lo aveva anche detto qualche giorno fa, figurerebbe Elisabetta Gregoraci. Anche Francesco Oppini nei giorni scorsi è apparso provato dalla notizia del prolungamento fino a Febbraio.

A tal riguardo interviene il conduttore che dichiara:

Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e familiari, certo, sono nomi che mi avrebbero fatto gioco perché sono protagonisti assoluti, ma, ripeto, l’aspetto umano deve prevalere sulla logica del programma, ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta.

Insomma, tutto è possibile.