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Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo
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Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo

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(Adnkronos) – Al via oggi martedì 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026. Condotto da Ilary Blasi, nel ruolo di opinioniste ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality andrà in onda in prima serata su Canale5. 

Sono 16 i concorrenti pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. Per alcuni di loro, l’avventura è già iniziata: venerdì 13 marzo la Casa di Gf Vip ha infatti accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House. A loro quattro si uniranno: Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. Anche il pubblico potrà interagire nelle dinamiche della Casa completamente rinnovata. 

Il secondo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’ è fissato per venerdì 20 marzo. 

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