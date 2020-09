Grande Fratello Vip: anticipazioni prima puntata del 14 settembre. Due appuntamenti settimanali, lunedì primi ingressi, venerdì gli altri

Un appuntamento imperdibile, lunedì 14 settembre in prima serata su canale cinque con la puntata d’esordio del Grande Fratello Vip che vede per la seconda volta alla conduzione Alfonso Signorini. A vent’anni dal debutto in Italia del reality show più longevo della televisione ritroveremo il direttore di Chi coadiuvato dagli opinionisti, Pupo già presente nella scorsa edizione e Antonella Elia, già concorrente della 4 edizione.

Grande Fratello Vip: anticipazioni prima puntata. La presentazione dei concorrenti

Con due imperdibili appuntamenti settimanali, il reality targato Endemol Shine Italy torna nelle nostre case con venti concorrenti “vip” pronti a varcare la Porta Rossa, a mettersi in gioco, ad affrontare un viaggio introspettivo, a competere per avere la meglio l’uno sull’altro e raggiungere la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza. Chi da subito conquisterà il cuore e l’affetto degli italiani?

Grande Fratello Vip, prima puntata: lunedì i primi ingressi, venerdì gli altri

Due appuntamenti settimanali con Grande Fratello Vip, lunedì e venerdì. Lunedì faranno il loro ingresso nel loft di Cinecittà:

Elisabetta Gregoraci,

Fausto Leali,

Enock Barwuah,

Dayane Mello,

Tommaso Zorzi,

Patrizia De Blanck,

Adua Del Vesco,

Massimiliano Morra,

Flavia Vento,

Matilde Brandi,

Andrea Zelletta

E Pierpaolo Pretelli.

Venerdì sarà, invece sarà la volta di:

Stefania Orlando,

Paolo Brosio,

Fulvio Abbate,

Myriam Catania,

Denis Dosio,

Francesca Pepe,

Francesco Oppini,

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

La “convivenza forzata”degli inquilini della Casa è spiata 24 ore su 24 e offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi senza alcuna maschera e di vivere ogni emozione senza filtri.

Appuntamenti in tv con Grande Fratello Vip sulle reti Mediaset

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle13.40 e tutti i giorni alle 24.40).

Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

