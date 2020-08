Grande Fratello Vip cast: Patrizia De Blanck svela i nomi di alcuni concorrenti

Patrizia De Blanck, per nostra fortuna, non sa tenere i segreti. La futura concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini ha infatti, in mattinata, spifferato la sua presenza all’interno del cast del reality. Come se non bastasse la De Blanck pare abbia fatto anche i nomi di alcuni suoi colleghi che vivranno, insieme a lei, questa esperienza all’interno del programma di Canale 5 in onda a settembre. Chi sono gli altri concorrenti? Ecco tutte le info.

Grande Fratello Vip cast: Patrizia e i suoi amici

Allora andiamo per gradi. Come riporta Isa&Chia a quanto pare Patrizia De Blanck ha confermato che sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Grazie alla segnalazione di una lettrice il blog ha fatto sapere che in una intervista la De Blanck si è lasciata un po’ troppo andare. Oltre a confermare la sua partecipazione, infatti, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha parlato, forse troppo, e svelato particolari importanti sul cast che andrà a vivere nella casa più spiata d’Italia.

Chi sono gli altri vip che con la De Blanck faranno parte dello show di Canale 5? Ebbene secondo la futura concorrente del reality di Signorini, entreranno in casa: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Gabriel Garko.

Insomma una edizione davvero bomba ! Dopo i vari gossip, dopo tutte le polemiche sui ritocchini alla faccia, dopo tutte le news e smentite, l’attore delle fiction di Canale 5 si mostrerà ventiquattro ore su ventiquattro al grande pubblico finalmente senza filtri. Il pubblico così potrà davvero conoscerlo meglio? Si spera proprio di sì. Magari Garko con la sua partecipazione spegnerà definitivamente le polemiche che sono nate in questi ultimi anni su di lui.

Flavia Vento? Da lei potremo aspettarci di tutto. Ormai, da veri esperti dei reality, la conosciamo bene. Si spera che crei parecchie dinamiche e soprattutto molto trash.

Elisabetta Gregoraci? Potrà essere una vera rivelazione, oppure, potrà essere una delle prime Vip ad abbandonare il gioco.

Grande Fratello Vip: i problemi con l’ingaggio

Se non fosse stato per la De Blanck ora staremmo ancora qui tutti a fare congetture sulla sua possibile partecipazione o meno al Grande Fratello Vip. Perchè? Ebbene da qualche settimana era trapelata la voce di una possibile partecipazione al reality della contessa che litigò con la finta Marchesa, ma si diceva che non si riuscisse a trovare una quadra sul cachet. Si parlava infatti di 100 mila euro chiesti per poter essere reclusa fra quattro mura insieme ad altri. Una cifra molto grossa, ma, forse non del tutto.

Insomma dalle voci che circolavano sul web e sui social sembrava che la De Blanck, per poter partecipare, avesse chiesto troppi soldi, e che la produzione non fosse propensa a concederglieli. A quanto pare non è stato così.

Qualcosa deve essere cambiato visto che alla fine è stato trovato un accordo. Non sappiamo ancora se la De Blanck porterà in casa anche la figlia Giada con cui partecipò all’Isola dei Famosi.

