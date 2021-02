Grande Fratello Vip eliminato e nomination: cosa è accaduto ieri sera, 26 febbraio? News ultim’ora

Siamo ormai al giro di boa del GF VIP: ieri sera si è conclusa la Semifinale del programma che chiuderà i battenti per questa edizione, lunedì prossimo – 1° marzo – con la Finale. Ma chi sono i concorrenti in nomination di questa settimana? E chi è stato eliminato durante la semifinale? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, venerdì26 febbraio 2021, con tutte le News ultim’ora.

Chi è uscito ieri sera, 26 Febbraio dal Grande Fratello Vip 2021? News ultim’ora

Chi è uscito ieri sera dal GF Vip 2021? Il pubblico ha deciso che il meno votato tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò è QUEST’ULTIMA che è quindi eliminata dal gioco e deve immediatamente abbandonare la Casa. Al televoto le due concorrenti hanno avuto le seguenti percentuali di voto:

Stefania Orlando il 57 %

Rosalinda Cannavò il 43 %

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Grande Fratello Vip: televoto flash con doppio esito: un eliminato e il quarto finalista

Ieri sera a sorpresa un’altra eliminazione attraverso un televoto flash con un doppio esito: il meno votato è il secondo eliminato della serata, mentre il più votato è il quarto finalista. Ad avere la Meglio Stefania Orlando, che con il 79% delle preferenze diventa la quarta finalista, mentre Samantha De Grenet è definitivamente eliminata con il 21%.

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, 26 febbraio 2021, al GF Vip?

Ieri sera nessuna nomination ma Andrea Zelletta, che è l’unico a non essere un finalista, ha dovuto scegliere con chi scontrarsi al televoto tra Stefania, Pierpaolo, Dayane e Tommaso. Sceglie di sfidare Tommaso Zorzi che lui reputa il più forte. Si apre ufficialmente il televoto: televoto in negativo, chi vuoi eliminare? Tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Questo televoto si chiuderà lunedì 1 marzo in occasione della Finale del reality show.

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 26 febbraio 2021

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming:

