“Grande Fratello Vip”, intervista esclusiva a Enock Barwuah: “A Dayane voglio bene. Quando uscirà dalla casa avremo modo di chiarirci”

In molti all’inizio avevano scommesso sulla sua vittoria. Enock Barwuah ha deciso di partecipare al “Grande Fratello Vip” per farsi conoscere dal pubblico scrollandosi di dosso l’etichetta di “fratello di”. Nella casa ha intrapreso delle belle amicizie, mostrandosi sempre simpatico, divertente e scherzoso. Solo la presenza di Selvaggia Roma gli ha fatto perdere le staffe mandandolo su tutte le furie. In questa intervista, rilasciata in esclusiva per SuperGuida TV, Enock ha ripercorso la sua partecipazione all’interno del reality dichiarando di essere uscito con tante consapevolezze. A proposito di Dayane Mello ha rivelato di volerle bene e di non voler esprimere dei pareri su di lei anche se non gli sono piaciute determinate esternazioni. Gli chiediamo anche di Selvaggia Roma con cui all’interno della casa Enock ha avuto dei pesanti contrasti. Non fa marcia indietro ma anzi rincara la dose. Enock fa il tifo per Pierpaolo Pretelli pur riconoscendo il fatto che abbia avuto dei comportamenti strani. Sulla storia tra Pierpaolo e Giulia Salemi si trincera dietro un no comment anche se riusciamo a strappargli qualche commento: “Io sono felice se lui è sereno ed ad ogni modo sono convinto che siano entrambi mossi da sentimenti veri”. Come suo fratello Mario, Enock ha sempre nutrito un grande amore per il calcio. Non si è mai sentito in competizione con il fratello nei cui confronti ha una grande stima tanto da definirlo il suo idolo calcistico e non solo. Sul fronte professionale, parlando di sfide future, ci racconta che gli piacerebbe rimanere nel mondo televisivo parlando di calcio. Dopo Francesco Oppini, sarà Enock il nuovo opinionista sportivo?

“Grande Fratello Vip”, intervista esclusiva a Enock Barwuah

Enock, cosa ti ha lasciato questa esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip”?

Sono entrato per partecipare ad un gioco e sono uscito con tante consapevolezze. All’interno della casa ho avuto l’opportunità di conoscere persone meravigliose e amici sinceri che sono sicuro sentirò anche al di fuori di questo contesto. Per quanto mi riguarda ho imparato ad apprezzare tante cose che ritenevo banali e scontate. Ho capito quanto per me sia fondamentale tutta la mia famiglia, ho sempre dato il loro amore per scontato e invece potendo stare lontano da loro per mesi ho capito che di scontato non c’è proprio nulla.

Cosa non sopportavi più? E’ un’esperienza che ripeteresti?

Non ho preso male l’eliminazione perché mi rendevo conto che avevo esaurito le batterie, ero stanco mentalmente e quando inizi ad accorgerti che non stai dando il massimo è meglio essere onesti e ammettere di essere stanco. È sicuramente un’esperienza che rifarei altre cento volte, è un’esperienza che mi ha dato tanto e mi ha dato modo di farmi conoscere come Enock e non come fratello di Mario.

All’interno della casa tra te e Dayane sono volati stracci. E ora sembra che l’idillio tra lei e Rosalinda sia scemato. Pensi che Dayane sia più vittima o manipolatrice?

A Dayane voglio bene, è una persona che conosco da tempo quindi non me la sento di esprimere pareri su di lei. Lei sta facendo il suo gioco, sicuramente appena uscirà dalla casa avremo modo di parlare e le chiederò spiegazioni su certe sue esternazioni che non mi sono piaciute.

A proposito di Dayane nei mesi scorsi ha continuato a parlare del suo rapporto con tuo fratello, Mario. Ha infatti dichiarato di non aver mai spezzato il legame con lui tanto che l’ultimo incontro è avvenuto prima dell’ingresso nella casa. Mario però ha smentito. Come stanno le cose tra di loro? Pensi che Dayane sia ancora innamorata?

Come ho già detto all’interno della casa “io non sono Mario” quindi se vorranno parlare e avranno voglia di confrontarsi saranno loro a deciderlo. Io decido e parlo della mia vita, non di quella di mio fratello.

Un altro scontro particolarmente acceso nella casa è stato quello tra te e Selvaggia Roma. Dopo che sei uscito lei ha continuato a parlare di te e confidandosi con Dayane e Stefania ha dichiarato che tu l’avresti fatta passare per bugiarda. Ti ha inoltre accusato di avere una doppia vita. Cosa ti senti di replicare? Ha giocato sporco?

Credo che l’argomento Selvaggia sia già stato trattato eccessivamente. Quello che ho detto all’interno della casa è la verità, quando lei ha fatto certe esternazioni io sono rimasto di ghiaccio perché non pensavo che una ragazza potesse arrivare a tanto per un attimo di visibilità. Questa storia ha fatto parlare di lei quindi probabilmente ha raggiunto il suo obbiettivo. I miei obbiettivi sono altri. Io non l’ho fatta passare per bugiarda, è lei che si è comportata come tale.

All’interno della casa chi è secondo te il concorrente che sta facendo più strategie? E chi merita di vincere?

Credo che arrivati a questo punto nessuno più stia usando strategie, dopo così tanto tempo anche se qualcuno avesse indossato una maschera sarebbe comunque uscito il suo vero essere. Penso che il mio legame con Pierpaolo sia abbastanza palese, anche se ultimamente ha avuto dei comportamenti “strani” mi piacerebbe che la vittoria fosse sua.

All’interno della casa ti abbiamo visto legare molto con Pierpaolo che in te ha trovato anche un confidente. Per te che hai vissuto da dentro il suo rapporto con Elisabetta, pensi che lei sia stata poco chiara?

Elisabetta è stata chiara fin da subito, credo che nessuno dei due abbia giocato. Si sono diverti in maniera sana e pulita e come ha sempre sostenuto Elisabetta hanno avuto un rapporto da “amici speciali”.

Cosa pensi del suo avvicinamento a Giulia Salemi?

Come detto in precedenza a me non piace parlare dei fatti che non mi riguardano, Pierpaolo è single e quindi credo che lui sia libero di comportarsi come meglio crede. Io sono felice se lui è sereno ed ad ogni modo sono convinto che siano entrambi mossi da sentimenti veri.

Ti sarebbe piaciuto entrare nella casa assieme a tuo fratello Mario?

Io e Mario insieme nella casa avremmo sicuramente scatenato il panico. È stata un’esperienza che ho preferito vivermi da solo, sarebbe sicuramente stato molto divertente.

Ti sei mai sentito in competizione con Mario?

Non mi sono mai sentito in competizione con lui, continua a leggere sul sito di riferimento