“Grande Fratello Vip”, intervista esclusiva a Francesco Oppini: “La lite tra Tommaso e Stefania? Una discussione tra un padre e una madre”

E’ stato il personaggio più amato e la sua amicizia con Tommaso ha fatto perdere la testa al pubblico che ha tifato per loro. Dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha deciso di mettere in ordine la sua vita progettando anche una convivenza con Cristina, sua compagna da due anni. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Francesco ci ha raccontato cosa gli ha regalato questa esperienza aggiungendo anche di non aspettarsi un tale riscontro da parte del pubblico. Non si dice pentito di aver abbandonato il gioco che avrebbe proseguito solo nel caso in cui non avesse avuto un lavoro o fosse stato single. Interpellato poi in merito alla lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, Francesco ha dichiarato di non voler prendere le parti di nessuno e di vedere questo confronto come una semplice discussione tra un padre e una madre. Francesco era stato anche critico nei confronti di Pierpaolo Pretelli, reo di ripetere con Giulia Salemi lo stesso schema adottato con Elisabetta Gregoraci: “Evidentemente ha bisogno di una figura femminile al suo fianco sia nel gioco che nella vita”. Su Giulia Salemi invece preferisce non sbilanciarsi pur ritenendola una persona criptica e indecifrabile. Dà la sua benedizione a Tommaso Zorzi come opinionista, sorridendo invece al pensiero di vederlo sul trono di “Uomini e Donne”. L’esperienza nella casa ha portato dei stravolgimenti positivi nella vita privata di Francesco che si è deciso ad andare a convivere con Cristina. I tempi sono maturi, ci dice anche se bisognerà ancora aspettare. E’ lusingato per il pezzo che Malgioglio sembra aver dedicato alla sua amicizia con Tommaso anche se si dice convinto che il brano abbia anche qualcosa di autobiografico. Intanto, sul fronte professionale, per Oppini si sono aperte le porte del noto programma calcistico “Tiki Taka”. Una soddisfazione per lui che da cinque anni si diletta nella cronaca sportiva. Da buon opinionista, ci dà anche qualche previsione sulle squadre che potrebbero riservare qualche sorpresa in questo campionato. Non vuole più giocare la carta del reality ma vorrebbe dedicarsi alle sue passioni, il calcio e le automobili. Sul finire della conversazione ci avverte: “Mi piacerebbe anche magari fare l’opinionista per qualche trasmissione dalle dinamiche divertenti e frizzanti”. A quanto pare per lo stesso ruolo è in lizza però anche Tommaso Zorzi. Chi la spunterà?

Francesco Oppini, intervista esclusiva

Francesco, cosa ti ha lasciato questa esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip?

Questa esperienza mi ha permesso di fare una profonda autoanalisi e mi ha permesso di instaurare dei bellissimi rapporti di amicizia che spero possano proseguire anche all’esterno. Non mi sarei mai aspettato un tale riscontro da parte del pubblico e sono rimasto sorpreso anche perché non avendo filtri mi sono accorto di essere a volte andato oltre. Sono sempre stato sincero, sia nel bene che nel male. Da dentro la casa non avvertivo la sensazione di essere così amato fuori.

A distanza di settimane, ti sei pentito poi di essere uscito o sei sempre convinto di aver preso la decisione giusta?

Non mi sono pentito. Sono una persona razionale e quando prendo una decisione è perché l’ho ponderata molto. Devo dirti poi che nella vita quotidiana amo pianificare. Gestisco da anni delle attività che mi permettono di vivere e guadagnare. Ho accettato di partecipare al Grande Fratello Vip perché sapevo che il programma sarebbe durato da settembre a dicembre. Non avrei mai proseguito a meno che fuori non avessi avuto un lavoro o fossi stato single.

In queste ore all’interno della casa è scoppiata una pesante lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Cosa ne pensi? Ha ragione Dayane che ha parlato di strategia o c’è dell’altro?

Dayane parla sempre di strategie quando è lei la prima a farle. Vedo questo confronto tra Tommaso e Stefania come una discussione tra un padre e una madre. Non riesco a schierarmi da nessuna parte né riesco a dare loro un consiglio. Secondo me sta venendo fuori l’intolleranza anche a causa del lungo tempo trascorso assieme. Siamo alle soglie del quarto mese e una litigata ci può stare. Stefania e Tommaso si vogliono molto bene e mi auguro che arrivino in finale insieme perché se lo meritano.

Sei stato critico nei confronti di Pierpaolo Pretelli che secondo te sta facendo un copia e incolla con Giulia Salemi che a sua volta pare che abbia una persona che la aspetta fuori. Pierpaolo ha ammesso addirittura di essersi innamorato parlando di un possibile futuro assieme. C’è da credergli?

Reputo Pierpaolo un bravissimo ragazzo a cui riconosco però di vivere con leggerezza il rapporto con Giulia Salemi. Molte delle frasi che lui sta rivolgendo a Giulia le aveva già dette a Elisabetta. Lui però ha dichiarato che questo fa parte di un suo modo di fare e quindi di fronte a ciò non posso avere pregiudizi o pensieri negativi. Evidentemente ha bisogno di una figura femminile al suo fianco sia nel gioco che nella vita.

Anche Giulia Salemi è stata accusata di strategia. Ebbe lo stesso comportamento con Monte.

Non conosco personalmente Giulia però devo dirti che durante il periodo trascorso all’interno della casa è stata una delle persone che ho capito di meno. Non mi è chiara e non riesco a decifrarla.

Secondo te chi dovrebbe vincere questa edizione?

Ho il mio podio. Tifo Tommaso, al secondo posto spero arrivi Stefania Orlando e al terzo posto Andrea Zelletta.

Proprio a proposito di Tommaso stanno girando delle voci sul suo futuro professionale. Secondo te meglio come opinionista del Grande Fratello Vip o tronista di Uomini e donne?

Come tronista non ce lo vedrei. Meglio come opinionista anche perché sa essere pungente, sagace e divertente.

Cristiano Malgioglio ha annunciato di aver composto un brano per celebrare lo speciale rapporto tra te e Tommaso. Come hai preso questa notizia? Sei lusingato?

Ne sono lusingato perché è una bellissima storia che parla di un rapporto impossibile tra un ragazzo etero e un ragazzo omosessuale. Bisognerà vedere però se Cristiano ha preso spunto da qualcosa di autobiografico perché all’inizio aveva scritto continua a leggere sul sito di riferimento