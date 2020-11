“Grande Fratello Vip”, intervista esclusiva a Guenda Goria: “Mamma è una combattente e spero che possa proseguire il suo percorso. Per me ha già vinto”

La sua eliminazione al “Grande Fratello Vip” ha lasciato perplessi in molti tanto che sui social sono volate accuse di televoto truccato. Nonostante siano ormai passate settimane, i fan del reality chiedono a gran voce il suo ripescaggio. Guenda Goria è sorpresa e felice per l’affetto che il pubblico le sta dimostrando e si dice disponibile nel caso ci fosse la possibilità di rientrare nella casa. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Guenda ha anche parlato del crollo emotivo avuto dalla mamma Maria Teresa Ruta all’interno della casa. Definisce la mamma una combattente e si augura che questo momento delicato possa passare presto. Sull’allontanamento di Pierpaolo da Elisabetta, Guenda ha le idee ben chiare. Dà ragione a Pierpaolo anche se non crede ci siano delle possibilità per un flirt con Giulia Salemi che mai come quest’anno è impegnata a farcela da sola. All’interno della casa si è discusso molto però anche di un possibile flirt tra Guenda e Massimiliano. Guenda ci ha aperto anche il suo cuore rivelando le sue fragilità in amore. Si dice delusa da Telemaco e da un rapporto in cui aveva riposto delle aspettative. La Goria è determinata a portare avanti le sue battaglie sociali e reagisce duramente all’accusa rivolta da Luca Onestini. “E’ un’offesa alla mia intelligenza perché non ha senso mettere sullo stesso piano le dinamiche del gioco del reality con le battaglie sociali”. Guenda Goria è una donna che ha risolto i suoi conflitti con il passato e oggi si augura che i suoi genitori possano riscoprire l’affetto che li legava un tempo. Sul finire dell’intervista, Guenda fa il suo pronostico. Dichiara di fare il tifo per Tommaso Zorzi. “Lui è il vincitore morale di questa edizione e gli altri con lui non hanno gara”. La pensate come lei?

Intervista esclusiva a Guenda Goria

Guenda, come è stata l’esperienza del Grande Fratello Vip?

E’ stata un’esperienza importante, faticosa ma rivelatoria di tanti aspetti emotivi e psicologici. Mi ha fatto capire quali sono i punti di debolezza ma anche quelli di forza. Ho acquisito maggiore consapevolezza in me stessa tanto che ho dimostrato di poter dire la mia pur stando in un contesto estraneo alle mie corde artistiche. Sono stata felice poi che gli altri abbiano mostrato interesse per le mie opinioni prestando ascolto a quello che avevo da dire. Mi sono messa a nudo mostrando le mie fragilità e il semplice parlare di determinate situazioni mi ha permesso di superarle.

Mi pare di capire che all’inizio non eri tanto convinta. Il fatto di entrare con mamma ti ha rassicurata?

Ho partecipato in maniera istintiva e senza farmi troppe aspettative. Questa esperienza è stata anche un’occasione per condividere del tempo con mia madre. Ero un po’ avulsa dal gioco rispetto agli altri concorrenti che mostrano maggiore spirito competitivo. Partecipare con un genitore intanto ti obbliga a giocare a carte scoperte perché la verità viene fuori e non puoi metterti una maschera e poi ti preclude qualsiasi possibilità di strategie. Quando mia mamma all’inizio è stata bersagliata ho preso le sue difese mettendomi contro il gruppo. Il fatto che ora mamma sia rimasta da sola ha cambiato le sue dinamiche nel gioco e ovviamente la stessa cosa sarebbe capitata a me se lei fosse uscita. Da un certo punto di vista non nego che sarebbe stato più semplice.

Tra l’altro per te non è la prima esperienza in un reality. Qualche anno fa eri arrivata terza all’Isola dei Famosi. Con quale spirito invece avevi affrontato quell’avventura?

Quella dell’”Isola dei famosi” è stata un’esperienza straordinaria ma anche diversa rispetto a quella del “Grande Fratello Vip”. In quel caso c’era il contatto con la natura e la possibilità di poter avere dei propri spazi. Dal punto di vista fisico però è stato molto più provante. Dopo quell’esperienza avevo perso tanti chili ed ero dimagrita. E’ stata una vera e propria gara di resistenza. Quella del “Grande Fratello Vip” è stata più un’esperienza claustrofobica perché essendo ripresa dalle telecamere 24h su 24 era impossibile trovare un momento per sé stessi.

In queste ore abbiamo assistito ad un crollo di Maria Teresa. Secondo te abbandonerà la Casa? Maria Teresa ha paura di non trovare più il suo compagno Roberto.

Mi auguro che ci sia modo di risolvere in maniera gioiosa questo crollo e magari anche con un incontro con Roberto. Io ho modo di sentirlo tutti i giorni e lui ha voglia di farle sentire la sua vicinanza. Io credo che mamma andrà avanti nel suo percorso perché ha una grande capacità di resistenza e il sorriso le fa superare ogni cosa. E’ sicuramente una combattente. Non ha nulla da dimostrare e qualsiasi scelta farà io sono orgogliosa di lei e del suo percorso. Secondo me potrebbe arrivare in finale anche se la prospettiva di stare dentro la casa ancora per un mese e mezzo è impegnativa. Per me ha già vinto.

La tua eliminazione è stata inaspettata e sui social è scoppiata una vera e propria bufera e in molti hanno gridato allo scandalo. Anche tu in una trasmissione hai dichiarato che ti è parso strano. In molti sperano in un ripescaggio. Pensi che ci sia un meccanismo di favoritismo nei confronti di Elisabetta Gregoraci?

Sono passata dal 30% di preferenze al 13% nell’arco di quattro giorni in cui non è successo niente. Non so davvero cosa dire. Sono contenta perché non puntavo a vincere il Grande Fratello e anzi sono rimasta anche abbastanza nella casa. Mi ero fatta una previsione pessimista. Penso di essermi fatta conoscere e il mio obiettivo l’ho raggiunto. Non so se il pubblico ha preferito seguire altre storie sperando che potessero avere un lieto fine. Sul web sto ricevendo tantissimi messaggi e in molti chiedono il mio ripescaggio. Io mi sottostimo e mi autoboicotto e su questo aspetto del carattere ci devo lavorare tanto. Se però il pubblico mi rivuole all’interno della casa è perché si è accorta che portavo dei contributi diversi. Se ci fosse la possibilità di rientrare io darei la mia disponibilità. continua a leggere sul sito di riferimento