Grande Fratello Vip nomination: chi sono i nominati di ieri sera, 18 gennaio?

Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa, ma chi sono i concorrenti in nomination di questa settimana? E chi è stato eliminato durante la puntata? Scopriamo insieme cosa è successo ieri, lunedì 18 gennaio 2021. Vi anticipiamo subito che ci sono state delle sorprese.

Chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 18 gennaio 2021, al Gf Vip?

Questa settimana ci sono state delle nomination particolari. I concorrenti chiamati alla nomination, infatti, non hanno mandato qualcuno al televoto per farlo eliminare ma per farlo diventare finalista.

Il pubblico, sempre mediante il televoto, sceglierà chi tra Dayane, Giulia Salemi, Rosalinda e Stefania Orlano sarà la prima finalista. Ma a scegliere i 4 nomi sono stati i concorrenti.

Come si è arrivati a scegliere questi 4 nomi di donne? A questo verdetto si è arrivati grazie ad un sistema di votazione diverso dal solito, tutti i concorrenti rimasti in gara sono stati chiamati ad esprimere la propria preferenza rispondendo alle domande “Chi merita” o “Chi non merita” di andare subito all’ultima puntata.

Lunedì prossimo, quindi, scopriremo chi sarà la prima finalista del Grande Fratello VIP tra Stefania Orlando, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. A meno di sorprese, quindi, la prossima settimana non è prevista nessuna eliminazione dalla casa.

Ma vediamo tutto quello che è successo grazie al Video Mediaset:

Grande Fratello Vip, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 18 gennaio 2021

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco a voi un po’ di situazioni successe in puntata, compreso il link per rivederla in streaming:

