Grande Fratello Vip, Signorini: “Iannone e Berruti quasi certi”, ma è saltato tutto

La macchina del Grande Fratello Vip 2020 sta scaldando i motori. Prontissimo anche Alfonso Signorini, confermato al timone del reality show di Canale 5 per il secondo anno consecutivo. A pochi giorni dalla prima puntata di lunedì 14 settembre 2020, il direttore di Chi ha svelato alcuni retroscena sul cast dei concorrenti della quinta edizione “vip”.

Alfonso Signorini rivelazioni sul cast del Grande Fratello Vip 2020

Ci siamo! L’occhio del Grande Fratello Vip 5 è pronto ad accendersi ancora una volta. Alfonso Signorini, confermato padrone di casa per il secondo anno è carico per il debutto del 14 settembre 2020. Svelato il cast dei concorrenti, gli opinionisti Antonella Elia e Pupo, ma le sorprese non finiscono qui. Proprio il giornalista e direttore di Chi ha fatto delle interessantissime rivelazioni sui casting del programma.

Dalle pagine del settimanale Chi, Signorini ha raccontato alcuni retroscena relativi ai casting della quinta edizione del Grande Fratello Vip rivelando che due “vipponi” erano contentissimi di entrare nella casa più spiata di Italia. Di chi si tratta?

Andrea Iannone e Giulio Berruti forfait al Grande Fratello Vip: perchè?

Andrea Iannone, il campione di motociclismo conosciuto anche per essere l’ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis, e Giulio Berruti l’attore che quest’estate è finito su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip per la storia d’amore con l’onorevole Maria Elena Boschi. Due nomi altisonanti che avrebbero funzionano non poco all’interno della casa, ma qualcosa è andato storto all’ultimo minuto. Proprio Signorini parlando di Iannone ha rivelato: “aveva praticamente già firmato”, mentre Berruti trovava entusiasmante un’esperienza di questo genere. Entrambi però alla fine hanno dato forfait visto che i loro nomi non ci sono nel cast ufficiale del GF VIP 2020.

Ma come mai sia Andrea Iannone che Giulio Berruti hanno dato forfait? Il campione di moto è stato costretto per via della sentenza disciplinare per via della squalifica dalle corse per un caso di doping slittata al 15 ottobre , mentre Berruti è impegnato nelle riprese di una nuova serie televisiva che sarà trasmessa su una piattaforma streaming americana. Non solo, Signorini parlando dei concorrenti ufficiali di quest’anno ha già fatto trapelare una possibile bomba pronta ad esplodere: l’incontro tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra ex fidanzati che si ritroveranno all’interno della casa. Che dire, anche senza Iannone e Berruti i presupposti per una scoppiettante edizione ci sono tutti!

