La tredicesima puntata intera del Grande Fratello Vip 5, andata in onda ieri sera, lunedì 26 ottobre 2020, si può rivedere in streaming on demand grazie al video, completo, da Mediaset Play. Nella tredicesima puntata abbiamo assistito allo scontro tra Enock e Guenda, alla finta eliminazione di Stefania Orlando, scherzo degli autori, lo scontro tra la Elia e Oppini. Ecco il Video completo da Mediaset Play.

