Grande Fratello Vip torna in autunno su Canale 5 con Signorini e Pupo? L’indiscrezione

Grande fratello vip torna in autunno? Queste pare siano le ultime indiscrezioni lanciate in rete e pare che la macchina del Grande Fratello Vip si starebbe già muovendo e che con buona probabilità tornerà a settembre. Al timone sempre Signorini e nel ruolo di opinionista Pupo. Nulla di certo per quel che riguarda Wanda Nara.

Grande Fratello Vip torna a settembre su Canale 5?

Certo le indiscrezioni non sono notizie certe e ufficiali ma ci si può fare un’idea di quel che sarà… naturalmente il condizionale è d’obbligo. Ma stando a quanto rivela Tv blog, rivedremo presto sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset il reality più antico d’Italia.

Alla conduzione, sempre Alfonso Signorini e Pupo nel ruolo di opinionista, e naturalmente un nuovo cast di gieffini pronti a rinchiudersi nella Casa più spiata d’Italia.

Anticipazioni sulla prossima stagione televisiva: Grande Fratello Vip si oppure no?

Lo scorso otto aprile abbiamo incoronato come vincitrice della quarta edizione del reality, Paola di Benedetto la bella vicentina che in barba ai presunti favoriti ha battuto tutti.

Insomma, quale sarà la verità? Del resto prima che scoppiasse la pandemia, si era parlato che a settembre sarebbe tornata Barbara D’Urso con il suo Grande Fratello 17 con un cast di persone comuni o poco conosciute. Ma stando alle ultime indiscrezioni, invece Barbarella dovrebbe cedere il passo all’amico e collega Alfonso Signorini, che ammettiamolo ha gestito il reality in modo impeccabile, anche durante la quarantena e l’emergenza sanitaria che ricordiamolo, non è ancora finita!

Grande Fratello Vip, nuovamente in onda da settembre? Il punto

Certo, in questi periodi non certo esaltanti né nella vita né in tv, dei programmi di intrattenimento leggeri mancano come il pane, e quale più adatto di un reality come il Gfvip? Del resto, un’alternativa all’informazione è necessaria, per permettere al pubblico di distrarsi: leggerezza e spensieratezza servono sicuramente. Consideriamo anche che, sia questo programma che il talent Amici di Maria de Filippi sono andati in onda nonostante l’emergenza sanitaria, con tutte le restrizioni del caso: niente pubblico, niente ospiti, distanziamento sociale e via di seguito.

Sicuramente la conduzione con tutte queste difficoltà e restrizioni non è stata semplice ma Signorini e la De Filippi se la sono cavati egregiamente. Come ha fatto del resto anche la d’Urso nei suoi programmi.

GF Vip: un’edizione che passerà alla storia per il momento storico che stiamo vivendo

Sicuramente Alfonso ha gestito al meglio le difficoltà, perché condurre un reality senza pubblico con un silenzio assordante di sottofondo non è proprio il massimo. Il pubblico con il suo calore segna il ritmo della trasmissione e da anche ai concorrenti una certa idea di cosa piace fuori dalla Casa.

Quindi una conduzione al buio, per così dire, ma sobria, elegante, senza strafalcioni e con un occhio alla riflessione, che non è mancata: sia sull’emergenza sanitaria e su ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ma anche in relazione alle dinamiche dei concorrenti, dalle relazioni in casa sino al loro vissuto.

Sarà dunque questo il futuro di canale 5 per il prossimo settembre? Staremo a vedere…

continua a leggere sul sito di riferimento