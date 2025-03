Grande Fratello, Zeudi Di Palma chi è: la vittoria a Miss Italia e il coming out

(Adnkronos) –

Zeudi Di Palma è una delle finaliste del Grande Fratello. L’ex Miss Italia è entrata nella Casa del reality show di Canale 5 il 2 dicembre, riuscendo a conquistare il favore e l’attenzione del pubblico, tanto da essere una delle finaliste più vicina alla vittoria.

Nata nel 2001 a Napoli, Zeudi Di Palma è una modella e ha vinto il concorso Miss Italia nel 2021. Napoletana di Scampia, Zeudi ha 23 anni. Si è diplomata al Liceo Scientifico e ha studiato sociologia all’Università di Napoli Federico II, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello lavorava come modella. È stata chiamata così in onore di Zeudi Araya, attrice eritrea naturalizzata italiana.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni. Dopo aver vinto la fascia di Miss Napoli nel 2021 decide di candidarsi a Miss Italia e vince l’82esima edizione. Successivamente debutta in televisione nello show ‘Big Show’ condotto da Enrico Papi.

La concorrente è entrata nella Casa del Grande Fratello da single. Ma al suo ingresso ha rivelato di aver avuto in passato un breve legame con Alfonso D’Apice: “C’è stato un bacio”, confessa, sottolineando che la conoscenza tra i due è avvenuta dopo la partecipazione di lui a Temptation Island. Bacio confermato dallo stesso Alfonso: “Ci siamo conosciuti in un ristorante di un amico. Eravamo seduti su tavoli vicini, abbiamo iniziato a parlare e siamo diventati amici. Il bacio è arrivato più tardi, in una discoteca”.

Nel corso dell’esperienza nel reality show, è stata protagonista di un triangolo amoroso con Helena Prestes e Javier Martinez, anche se ha ammesso di aver provato dei sentimenti veri solo nei confronti della modella brasiliana, che alla fine ha scelto Javier. “C’è stato un bacio e un trasporto da parte mia, ma non c’è un innamoramento”, aveva confessato in puntata l’ex Miss Italia.

La concorrente nel corso del reality ha parlato di quando ha fatto coming out con la sua famiglia: “Ero consapevole della mia sessualità verso i 14 anni, solo che non mi accettavo. Ho fatto il coming out a 19 anni tramite una lettera perché non riuscivo a spiegare a mia mamma quello che sentivo”.