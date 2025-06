grande-successo-a-napoli-per-il-libro-di-angelo-mellone

Oltre 200 persone al Gambrinus per la presentazione di “Prima che ti svegli”

NAPOLI – Oltre duecento persone hanno affollato la storica sala del “Gran Caffè Gambrinus” di Napoli per la presentazione di “Prima che ti svegli”, il nuovo libro di Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai.

L’incontro, moderato dalla giornalista Diletta Acanfora, si è trasformato in un appassionato dialogo sul tema dell’incomunicabilità – filo conduttore del romanzo – e sulle dinamiche profonde del mondo dei sentimenti.



















«Il tema del libro – ha spiegato Angelo Mellone – è il rapporto tra amore e verità, e quanto siamo disposti ad ascoltare chi ci sta accanto. Il volume racconta l’ultima notte di due amanti che, all’inizio della propria storia, avevano deciso di dare una data di scadenza alla loro relazione, convinti di non arrivare mai a quel giorno. E invece ci arrivano, e la notte prima si incontrano per salutarsi all’alba, perché nessuno dei due ha avuto la forza e il coraggio di disattendere quell’impegno preso.

Parole chiave di questo racconto – ha aggiunto – sono scadenza e biodegradabilità di una relazione, incomprensione e incomunicabilità. Il romanzo è costruito come la somma di due monologhi: all’inizio parla lei, mentre lui dorme. Poi lei si addormenta, e lui le parla. È un po’ la metafora della nostra vita: quando siamo svegli, spesso non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Questa pubblicazione è una riflessione sull’incapacità di coltivare relazioni di lungo periodo. Il finale è aperto, tanto che stiamo lavorando al soggetto per un film: vedremo cosa accadrà… al 95° minuto»

«Per quanto riguarda il mio rapporto con Napoli – ha concluso l’autore – è sempre emozionante venire qui in città, e lo è stato anche oggi, ricevendo tanto calore e partecipazione. Se un giorno non dovessi tornare a vivere nella mia amata Taranto, non escluderei di scegliere Napoli come luogo in cui abitare»

Tra gli ospiti intervenuti: Corinne Palumbo, viceprefetto di Napoli; Domenico Falco, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; Carlo Puca, giornalista e autore Rai; i conduttori Federico Quaranta, Peppone Calabrese ed Elisa Isoardi.

Un pubblico attento e partecipe ha accompagnato ogni momento dell’incontro, confermando ancora una volta la forza del libro e l’affetto nei confronti dell’autore.

A chiudere l’evento, un partecipatissimo firmacopie.