grande-successo-di-pubblico-per-il-festival-“racconti-per-ricominciare”

Ultimi giorni di programmazione per il “green” evento della Campania

Ultima settimana di programmazione per la sesta edizione del festival “Racconti per ricominciare” che proporrà ancora i suoi spettacoli al tramonto fino all’8 giugno in alcune straordinarie location monumentali della Campania, tra Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Castellammare di Stabia, Massa Lubrense, Avellino e Benevento.

Ultimi giorni di attività che diventano occasione per tracciare un primo bilancio della manifestazione che, con i suoi circa 3000 spettatori presenti ai vari spettacoli, conferma il successo del “green festival teatrale” ideato e organizzato da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e la consulenza artistica di Giulio Baffi.

130 persone, tra attori, gruppo di regia, personale tecnico e di sala impegnate per i 18 allestimenti originali, tutti in anteprima assoluta e alla luce naturale del tramonto, ambientati in forma itinerante nelle location di 20 tra i più prestigiosi siti storici, artistici e paesaggistici di 10 città della Campania: da Massa Lubrense a Vico Equense, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, fino ai capoluoghi Benevento, Caserta e Avellino.

Questi in sintesi i numeri del progetto culturale realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Teatro Pubblico Campano, della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e di una vasta rete di partner pubblici e privati a cui si sono aggiunti quest’anno il Comune di Avellino e Sannio Europa di Benevento.

“Racconti per ricominciare” proseguirà ancora con i debutti al Palazzo Vespoli di Massa Lubrense che ospita “Il lazzaro felice” omaggio a Pino Daniele di Antimo Casertano tratto dal libro “A Napoli con Pino Daniele” di Pier Luigi Razzano (6, 7, 8 giugno), con la messa in scena, al Casino del Principe di Avellino, di “Eduardo per amore del gelo”, omaggio al grande drammaturgo scritto da Fabio Pisano e diretto da Claudio Di Palma (5, 6, 7, 8 giugno), con lo “Strano mondo” di Luciano Melchionna dai racconti di Alberto Moravia (6, 7 giugno) al Museo ARCOS a Benevento città che ospita anche le ultime repliche di “Benvenuti, accomodatevi” di Viviana Altieri al Teatro del Mulino Pacifico (6, 7, 8 giugno).

Palchi attivi ancora ad Ercolano, nella Villa Campolieto, dove è ancora in scena fino al 4 giugno “Non so che dire” scritto e diretto da Nadia Baldi, a San Giorgio a Cremano, nel giardino di Villa Bruno, fino al 5 giugno con “Per il bene di tutti” di Carmine Borrino nell’allestimento curato da Massimo De Matteo e Peppe Miale, mentre si terranno varie repliche straordinarie, come alla Villa Fernandes (il 4), al frutteto della Reggia di Portici (il 6) e nel centro antico di Castellammare di Stabia (il 4), che recupereranno gli spettacoli annullati per la festa dello scudetto del Napoli.

“Ci siamo emozionati, commossi, divertiti – conclude Giulio Baffi – nell’assistere alle diverse storie messe in scena dai nostri attori, tutti bravi e ben guidati, immersi nella luce del tramonto e accolti in spazi di grande fascino per farci dono di un momento che è diventato parte del nostro tempo bello e del lavoro faticoso di molti, di quel mondo dello spettacolo che ha sempre bisogno “di ricominciare” perché non ci si ferma mai. Giorno per giorno, anno dopo anno”.