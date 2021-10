Grande successo per il 30esimo anniversario di TeleAmbiente

50 relatori e tantissimi ospiti hanno partecipato all’evento che segna un traguardo per la storica emittente televisiva che da anni si occupa di ambiente e sostenibilità. “Un percorso meraviglioso iniziato con Bruno De Vita e che ho voluto continuare perché l’ambiente, ora più che mai, ha bisogno di un organo di stampa che possa raccontare la sostenibilità e aiuti a fare scelte consapevoli per le generazioni future. Vogliamo dimostrare che cambiando i nostri stili di vita nel rispetto del pianeta aumenteremo la nostra qualità di vita“. Le parole del direttore responsabile di TeleAmbiente, Stefano Zago, dopo i festeggiamenti in occasione dei trent’anni della storica emittente televisiva romana.

ROMA – Sul palco del Teatro Centrale di Roma, professionisti, esperti del settore, associazioni e consorzi, si sono incontrati e confrontati sulle principali e più attuali tematiche ambientali. A presentare l’evento il direttore responsabile di TeleAmbiente Stefano Zago e la giornalista Mariaelena Leggieri.

Ad inaugurare la giornata la sindaca di Roma Virginia Raggi con gli auguri per TeleAmbiente: “Avete affrontato temi di cui non parlava nessuno, come l’ambiente e la sostenibilità, e che ora sono la priorità dell’agenda di tutti i governi a livello nazionale e globale. Complimenti per la visione, avete inquadrato l’esigenza primaria di salvaguardare il pianeta, che è l’unico che abbiamo“.

Con un video messaggio il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha inviato un video messaggio trasmesso nel corso dell’evento: “Un sentito augurio per i vostri primi 30 anni di vita, un anniversario importante per una realtà coraggiosa e innovativa, unica nel panorama nazionale.

La vostra attenzione in chiave ambientale su temi sociali, economici, commerciali, produttivi e sullo sviluppo sostenibile, è una risorsa preziosa per la comunità. Avete avuto l’ambizione e il coraggio di sperimentarvi su tematiche che erano destinate ad una audience sicuramente più ristretta di quella odierna. Questo conferma la lungimiranza del vostro progetto, nella nostra società è essenziale il ruolo dell’informazione nel raccontare l’impatto di ogni scelta che compiamo“.

Nel panel ‘Ambiente e Costituzione, un percorso lungo 30 anni’, c’è stato l’intervento di diversi ospiti. Tra questi la senatrice Loredana De Petris: “Molte legislature fa, si era provata una modifica costituzionale per l’introduzione della tutela dell’ambiente. Negli anni c’è stato un certo dibattito e abbiamo continuato a proporre nuovi ddl costituzionali, apportando una modifica all’articolo 9 e inserendo anche la tutela degli animali. L’elemento più innovativo di questo lungo percorso riguarda l’articolo 41, dove viene reso esplicito che l’iniziativa privata e lo sviluppo non devono danneggiare l’ambiente“.

In collegamento, invece, c’era Eleonora Evi, europarlamentare e co-portavoce nazionale di Europa Verde: “L’Europa ha già aiutato moltissimo l’Italia nella tutela ambientale e della salute, è grazie a loro se siamo tra i Paesi più avanzati sotto questo aspetto. In questo momento l’Ue vive un momento un po’ confusionale: da un lato c’è la spinta di Ursula von der Leyen sul Green Deal, dall’altro vediamo che raggiungere questi obiettivi è molto complicato e già vediamo delle prime, importanti battute d’arresto, come accaduto sulla riforma della Pac. Il pacchetto FitFor55 è però molto ambizioso, alcune misure sono nella direzione giusta ma altre rischiano di rallentare la transizione ecologica“.

In collegamento anche Rossella Muroni, capogruppo di Facciamo Eco alla Camera: “Ringrazio TeleAmbiente per il ruolo straordinario che ha svolto e continua a svolgere, è importante perché in Italia, c’è un problema con la classe politica e industriale, ma anche con l’informazione. C’è anche una mistificazione secondo cui la transizione ecologica causerà un bagno di sangue, quando invece sappiamo che sono i lunghi ritardi di questo Paese a costituire il problema. Dobbiamo rivoluzionare tutto il sistema, dobbiamo fare molto di più sui temi ambientali e sulla sicurezza sul lavoro anche se abbiamo raggiunto, in questi anni, grandi risultati, come la legge sugli ecoreati“.

L’ex magistrato ed ex eurodeputato, Gianfranco Amendola, ha invece raccontato: “Ho iniziato ad occuparmi di ambiente nel 1970, indagando sull’inquinamento del Tevere. L’allora sindaco di Roma, un democristiano, mi disse che i depuratori e le fognature non si facevano perché non portano voti.

In quegli anni l’ambiente non era considerato importante ma si cominciavano a vedere i danni, oggi siamo alle soglie di un periodo ancora più buio se non si raccontano i temi in modo corretto o se lo si fa in maniera superficiale. Oggi tutti parlano di ambiente, ma in sostanza cosa sta cambiando?

Da giurista noto che viviamo una situazione che rischia di non portare a risultati, oggi il consenso viene dai social e dai like, l’individuo è abituato a non pensare più, mette like a chi pensa per lui. Il vero momento di svolta per l’ambientalismo arriverà quando l’individuo inizierà a ragionare e a fare le proprie scelte in maniera autonoma“.

Ospite dell’evento anche Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente: “Scusate la franchezza, ma chi vi racconta che le cose non si possono fare, semplicemente non vuole che si facciano. Un altro mondo è possibile: sembra retorica, ma ci sono storie individuali dei singoli territori che ci raccontano che le soluzioni ci sono.

Vi faccio un esempio con il fine vita dei rifiuti: tutti ci chiedono una decretazione, ma con la burocrazia ci vogliono 9-12 mesi e io avevo provato a ridurre i tempi fino a tre mesi prima che cadesse il Governo di cui ero ministro.

Io vengo dalla Forestale e dall’Arma dei Carabinieri e sono abituato al controllo repressivo, ma la cosa più importante è il controllo preventivo: dobbiamo agire prima che si verifichino i danni. Chi danneggia l’ambiente va punito e allontanato dal territorio, oltre ad essere sottoposto alla confisca come avviene per le leggi anti-mafia. Le proposte ci sono, vanno solo attuate.