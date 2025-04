grande-successo-per-la-mostra-concorso-“lo-sguardo-e-il-sorriso”

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso”, organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Salerno, con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e il patrocinio della Provincia di Salerno.

L’evento, ospitato presso lo storico Palazzo Punzi di Vietri sul Mare, ha visto il coinvolgimento di importanti realtà territoriali, tra cui l’A.C.I. Salerno, l’AVIS – Associazione Volontari Italiani Sangue di Salerno e la CNA Salerno.

Durante la giornata conclusiva, svoltasi ieri, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei sei vincitori, suddivisi nelle due categorie previste dal concorso: emergenti e professionisti.

A decretare i vincitori, una giuria tecnica di alto profilo composta da Olga Chieffi, Pino Falcone, Giuseppe Leone, Enrico Salzano e Antonia Willburger.

Alla premiazione hanno preso parte anche il consigliere delegato alla sanità del Comune di Vietri sul Mare Giuseppe Giannella, il presidente della CNA Salerno Lucio Ronca, l’assessore alla cultura Daniele Benincasa, il sindaco Giovanni De Simone, la dottoressa Clementina Savastano, e il presidente della LILT Salerno, Giuseppe Pistolese.

La premiazione si è svolta di fronte a un pubblico numeroso e partecipe, testimoniando il forte legame tra arte, solidarietà e impegno civile.

I vincitori del concorso sono stati:

Categoria EMERGENTI

• 1° Premio: Katia Carraro, di Gallarate, impiegata amministrativa, appassionata di fotografia e già vincitrice di altri concorsi fotografici.

• 2° Premio: Alessandro Soccio, di Venezia, laureato in lingue e culture moderne, che attraverso l’obiettivo racconta emozioni e atmosfere.

• 3° Premio: Michela Plaitano, ventiquattrenne salernitana diplomata al liceo artistico Sabatini-Menna, giovane talento in ascesa.

Categoria PROFESSIONISTI

• 1° Premio: Domenico Villano, di Battipaglia, fotografo ritrattista specializzato in opere in stile pop art.

• 2° Premio: Giuseppe Panetta, di Grugliasco, da oltre dieci anni fotografa la musica con un’attenzione particolare per il rock, i suoi contrasti, le luci e i colori.

• 3° Premio: Michele Mari, di Vietri sul Mare, autore i cui scatti sono stati esposti in prestigiose mostre e location internazionali.

La mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso” ha rappresentato un significativo momento di riflessione artistica e sociale, capace di coniugare creatività e messaggi di prevenzione, sensibilizzazione e solidarietà.