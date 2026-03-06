venerdì, 6 Marzo , 26

Grandi donne “Illuminate”: Lagostena Bassi, Pericoli, Giorgi, Missoni
Grandi donne “Illuminate”: Lagostena Bassi, Pericoli, Giorgi, Missoni

Dall’8 marzo su Rai 3 la docu-serie con Capotondi, Alviti, Muti, Ferro

Roma, 6 mar. (askanews) – Tina Lagostena Bassi, Lea Pericoli, Eleonora Giorgi e Rosita Missoni: sono loro le protagoniste del Novecento italiano al centro della settima stagione di “Illuminate”, la docu-serie in quattro puntate in onda da domenica 8 marzo su Rai3 in seconda serata. A guidare il racconto su queste grandi donne italiane ci sono altrettante attrici di primo piano: Cristiana Capotondi, Sveva Alviti, Ornella Muti e Greta Ferro. Le quattro attrici-narratrici conducono i telespettatori nelle vite di queste protagoniste della storia e della cultura del nostro Paese. Sono donne che hanno operato in quattro ambiti diversi e in ogni puntata si ripercorre il cammino professionale e umano di ognuna di loro, tra scelte, sacrifici e traguardi. Il racconto unisce narrazione cinematografica, materiali d’archivio e testimonianze dirette, e si configura come un ideale passaggio di testimone tra generazioni di donne che dialogano oltre il tempo.Nella prima puntata Cristiana Capotondi racconta Tina Lagostena Bassi, una delle pioniere della giustizia femminile in Italia,”l’avvocata delle donne”. Nel secondo docu-film, Sveva Alviti dà voce e corpo a Lea Pericoli, “la Divina”, icona del tennis femminile italiano tra gli anni ’50 e ’60, prima telecronista donna e pioniera di uno stile che ha cambiato per sempre l’eleganza in campo. Nel terzo episodio il docu-film dedicato a Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, costruito come omaggio intimo che intreccia lo sguardo di Eleonora e quello di Ornella Muti. Infine, Greta Ferro intraprende un viaggio alla scoperta di Rosita Missoni, eccellenza della moda e del design italiano nel mondo. L’attrice condivide una giornata con le persone più vicine alla stilista svelando, dietro la creatrice, la custode di un’eredità fatta di affetti, visione e memoria.

