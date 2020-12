Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

“Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura”. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di stampa Italpress.

“Il Covid – ha spiegato – ha colpito duramente un po’ tutti i nostri settori. Se dovessimo fare una classifica su quali sono più in difficoltà, direi il settore della moda, dei mobili, della creazione degli eventi, la filiera legata alla ristorazione e al turismo. È stato un colpo assai duro ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perché noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in campo”.

