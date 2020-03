Grassani: “I club possono chiedere il taglio di stipendi già da ora”

L’avvocato: “Devono negoziare coi giocatori, oppure attendere la fine dell’emergenza e poi mediare sulle perdite. Il Napoli? Non so come vorrà agire De Laurentiis”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Grassani: “I club possono chiedere il taglio di stipendi già da ora” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento