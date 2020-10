Grassani: “Il giudice si pronuncerà la prossima settimana. Azioni dell’ASL di Torino confermano che il Napoli è nel giusto”

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Focus del suo intervento il caso Juventus Napoli e l’ispezione della FIGC. Qui uno stralcio della sua intervista.

Le parole di Grassani

“Sapevamo già che il giudice si sarebbe esposto la settimana prossima, dipende da un fatto tecnico. Ieri il Napoli ha depositato le motivazioni sul ricorso, il giudice poi deve segnalare una data per il verdetto. Che non sia prima di lunedì è scontato. Siamo molto soddisfatti che il giudice stia valutando con massima attenzione tutto il dossier.

Visita ispettori Figc? Vista la situazione e i casi di gestione delle positività che le società hanno attuato con le Asl, la procura ha aperto un fascicolo che non riguarda solo il Napoli ma anche altre società, per verificare l’attuazione del protocollo. L’accesso effettuato ieri è stato ritenuto soddisfacente, senza criticità rilevate.

Punto di penalizzazione? Il 3-0 a tavolino porta con se nella regola in automatico il punto di penalizzazione. Questo accade quando la società che non si è presentata alla gara non aveva motivazioni valide per non presentarsi. C’è da un lato massimo rispetto del lavoro degli inquirenti e giudice sportivo, c’è estrema convinzione e fiducia circa la scelta operata, che poi è stata obbligata, di non viaggiare per Torino.

Dichiarazioni Faggiano? Il Genoa non aveva prescrizioni delle autorità sanitarie di non partire per Napoli, mentre il Napoli ha ricevuto questo tipo di stop, tanto che il Napoli ha rivolto alla Lega due richieste di rinvio della gara che non sono state accolte. La posizione del Napoli è totalmente diversa da quella del Genoa.

Parole Gravina? Siamo d’accordo con quanto detto: il protocollo richiama una circolare del ministero della Salute del 18 giugno 2020, che attribuisce alle Asl territoriali, e diversamente non poteva essere fatto, la vigilanza sul territorio. In quest’armonizzazione, tra protocollo e circolare, si è consentito al Milan di viaggiare o al Napoli no. Che poi il protocollo sia fondamentale per arrivare alla fine del campionato è sacrosanto, ma allo stesso tempo anche il lavoro delle Asl nel controllo sul territorio lo è.

Giocatori Juve in nazionale? La Procura di Torino sta indagando per capire se si è in illecito penale. Questo dimostra che la scelta del Napoli di non viaggiare è stata quella più giusta”.

