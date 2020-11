Grassani: “Questa sentenza ci indigna. Il club non si arrenderà, arriveremo al Consiglio di Stato”

l giorno dopo la sentenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, l’avvocato Mattia Grassani si è espresso a RaiNews24. Focus del suo intervento l’ingiustizia patita dal Napoli nella clamorosa insinuazione della sentenza, in cui la società di De Laurentiis viene dipinta come sleale dal punto di vista della competitività sportiva. Una bollatura che il club e il suo legale vogliono fortemente rispedire al mittente perché umiliante ed inverosimile rispetto alla realtà dei fatti accaduti.

Le parole di Grassani

“E’ un quadro durissimo, di inusitata gravità, che il Napoli rispedisce al mittente. E’ una sentenza piu’ dura e piu’ pesante di quella di primo grado e ci rammarichiamo molto perché pensavamo di aver messo sul tavolo, durante il dibattimento, carte e documenti per convincere i giudici che il Napoli quella partita non ha potuto giocarla e non che si fosse rifiutato di farlo.

Dalle motivazioni emerge il dato dell’illecito sulla lealtà sportiva che indigna e umilia tutti. Dal primo all’ultimo tesserato della società sportiva calcio Napoli. Gli azzurri non avevano scelta. Avevamo in mano i provvedimenti e le ordinanze di due Asl e della Regione Campania che impedivano di viaggiare. Detto questo il club non si arrende e non si arrenderà mai. Siamo molto offesi da questo pronunciamento, faremo ricorso presso il terzo grado della giustizia sportiva che e’ il Collegio di Garanzia del Coni e anche, eventualmente, alla giustizia amministrativa ordinaria, ovvero Tar e Consiglio di Stato”.

