Grassani sul ricorso: “Nella giornata di lunedì avremo il verdetto. Al dibattimento interverrà anche De Laurentiis”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il legale della SSC Napoli Mattia Grassani. Focus del suo intervento le vicende di Juventus Napoli e i possibili sviluppi, poiché sappiamo che il 9 novembre dovrebbe arrivare il verdetto dell’appello alla FIGC.

Le parole di Grassani

“Il Napoli purtroppo ha fatto da apripista, rappresenta come il caso pilota. L’unico trattato in modo diverso, con una lettura non aderente al piano normativo da parte del Giudice Sportivo. Egli ha infatti stabilito che il Napoli avrebbe deciso di sua sponte di non partire per Torino, mentre i fatti dicono altro: gli azzurri fino alla comunicazione della Regione erano pronti a partire. Il dibattimento sarà anche fatto in presenza di De Laurentiis, che interverrà dalla videoconferenza. Sicuramente vorrà dire la sua. Lunedì alle 15.30 inizierà il dibattimento, sarà molto articolato e c’è in programma solo questo dibattimento e già in giornata arriverà il verdetto.

Per quanto riguarda le Nazionali non sono ancora coinvolto, ma il calcio sta risentendo del panorama internazionale. La stessa Fifa ha disposto una delibera per delle eccezioni. I club sono i titolari dei diritti alle prestazioni dei giocatori, non è escluso un fronte comune da parte di questi per impedire la partenza dei propri giocatori. Tutte le normative a livello nazionale vanno in questa direzione per limitare il contagio, anche in chiave ricorso Napoli, ci chiediamo perché debba essere solo un solo club ed una tifoseria a pagare”.

