Gratitudine, questa sconosciuta. Altro sgarbo di Milik al Napoli – lo rivela SKY

Clamoroso quanto riferito dai colleghi di Sky. Arek Milik non ha voluto firmare il rinnovo contrattuale con il Napoli, una soluzione “di ripiego” che avrebbe portato il club di De Laurentiis ad ammortizzare la perdita economica (dopotutto il Napoli sta perdendo un calciatore in scadenza) e avrebbe così spianato la strada per una cessione nel mese di gennaio. Il rinnovo, anche se trattasi di atto puramente formale, sarebbe stato il giusto compromesso tra le parti. Eppure, la situazione non sembra destinata a sbloccarsi favorevolmente.

Gratitudine, questa sconosciuta

Il centravanti polacco s’è messo di traverso, non ha voluto fare alcun assist al Napoli, lo stesso club che lo ha curato e lo ha aspettato con pazienza dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Infortunio, questo, che il giocatore ha subito per ben due volte. Insomma, un dramma, un de profundis. Arek ha preferito restare in questa situazione contrattuale, sa bene che potendo andare a scadenza tra pochi mesi, potrà scegliere da sé la squadra che più si confà alle sue ambizioni. Il Napoli, dal canto suo, ha sempre puntato su Milik. Per i partenopei, l’ex Ajax doveva essere il centravanti titolare anche nei prossimi anni, è stato il ragazzo che ha rifiutato il rinnovo e ha deciso di andar via a tutti i costi.

