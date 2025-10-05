grattamacco:-con-annata-2022-“bolgheri-doc-superiore”-celebra-40-vendemmie

Milano, 5 ott. (askanews) – Con l’annata 2022 del “Bolgheri Doc Superiore”, Grattamacco celebra la quarantesima vendemmia della sua etichetta. L’anniversario sarà accompagnato da un film documentario e da una serie di illustrazioni d’autore.

Fondata nel 1977, prima ancora dell’istituzione della Doc, Grattamacco è stata la seconda Cantina a nascere a Bolgheri (Livorno). La prima annata, 1982, uscì come “Vino da Tavola” e con l’introduzione della Denominazione trovò la sua collocazione naturale nel Bolgheri Superiore, mantenendo l’uso del Sangiovese accanto a Cabernet Sauvignon e Merlot, scelta non comune all’interno della Denominazione.

Il docufilm, diretto da Giuseppe Tufarulo, prodotto da TapelessFilm e scritto da Gabriele Scotti, ripercorre la storia della Tenuta e del territorio con le voci di Piermario Meletti Cavallari, Claudio Tipa, Luca Marrone, oltre ai contributi di Attilio Scienza e Maurizio Castelli. Alle immagini del film si affiancano quattro illustrazioni originali di Tug Rice, artista newyorkese che ha interpretato l’identità della Tenuta con il suo tratto narrativo.

L’annata 2022 è stata segnata da un andamento climatico complesso. Temperature basse fino a maggio sono state seguite da picchi di calore e venti umidi. Le piogge tra metà agosto e inizio settembre hanno riequilibrato la maturazione. La vendemmia si è svolta dal 25 agosto al 24 settembre, con una raccolta rapida all’inizio e più lenta nella fase finale.

Il “Bolgheri Superiore 2022” proviene da vigneti tra i più longevi della zona, coltivati in biologico certificato dal 1997 su suoli di argille bianche e flysch calcareo-marnoso. La vinificazione prevede fermentazioni spontanee in tini di rovere aperti, follature manuali e macerazioni lente, seguite da 18 mesi in barrique e da un affinamento in bottiglia.

“Il lavoro della squadra ha permesso di ottenere un equilibrio raro tra struttura e freschezza” fa sapere Grattamacco, sottolineandone “la vitalità che resta il tratto identitario dello stile della Tenuta”.