AGI – Un incidente “grave” in una centrale nucleare finlandese non ha però provocato fughe radioattive o pericoli per l’uomo e per l’ambiente. La rassicurazione è arrivata dall’autorità della Finlandia per la sicurezza nucleare e dalla società che gestisce il reattore, Tvo. L’incidente, poco dopo il locale mezzogiorno, è avvenuto nel reattore 2 della centrale di Olkiluoto, nel sud ovest del Paese.

“Non ci sono pericoli per le persone o per l’ambiente esterno”, secondo un responsabile dell’autorità per la sicurezza nucleare (Stuk), che ha definito “grave” l’incidente. “Sono stati rilevati livelli elevati di radioattività all’interno dell’impianto ma non all’esterno”,

L’articolo Grave incidente in una centrale nucleare in Finlandia, ma senza conseguenze proviene da Notiziedi.

