AGI – Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell lancia l’allarme sui gravi potenziali rischi che corre l’ancora “incompleta” ripresa economica Usa, nel caso in cui il Congresso e la Casa Bianca non dovessero fornire i necessari, ulteriori aiuti. La ripresa, dice Powell parlando alla National Association of Business Economics, “è ancora lontana dall’essere completa” e “in questa fase iniziale direi che i rischi dell’intervento politico sono ancora asimmetrici.

Un sostegno insufficiente porterebbe a una ripresa debole, creando disagi inutili”, mentre al contrario, i rischi di “fornire un aiuto troppo generoso sono bassi”. Per cui, ha concluso, “anche se le azioni politiche alla fine si dimostrassero superiori al necessario,

L’articolo “Gravi rischi per l’economia Usa senza nuovi aiuti”, dice il presidente della Fed Powell proviene da Notiziedi.

