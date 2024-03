“Gravidanze Miracolose” in scena al Teatro Il Piccolo di Napoli

“La Compagnia Teatrale ‘I Ragazzi del Villaggio’: Un Viaggio Artistico Dal Cuore”

Nel 2009, un’idea illuminata prese forma nella mente di Vittorio Della Corte, dando vita a qualcosa di straordinario: la Compagnia Teatrale “I Ragazzi del Villaggio”.

Con il sostegno di un gruppo di amici animati da una passione condivisa per l’arte e il teatro, questa compagnia ha rapidamente preso piede nella comunità locale, diventando una fonte di ispirazione e di divertimento per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociarne il cammino.

L’obiettivo di Vittorio e di tutti gli artisti era chiaro fin dall’inizio: creare uno spazio in cui l’arte potesse fiorire, in cui le storie potessero prendere vita sul palcoscenico e in cui il pubblico potesse essere trasportato in mondi fantastici attraverso le performance dei loro attori. Ma più importante di tutto, volevano che questa compagnia fosse un punto di incontro per la comunità locale, un luogo in cui le persone potessero condividere momenti di gioia, di riflessione e di emozione.

Fin dalle prime produzioni, “I Ragazzi del Villaggio” hanno dimostrato una straordinaria versatilità, abbracciando una vasta gamma di generi e stili teatrali. Ma ciò che rende veramente speciale questa compagnia è il suo impegno verso la comunità, spesso coinvolti in iniziative di beneficenza e eventi culturali che mirano a sostenere cause importanti e a portare un po’ di luce nelle vite di coloro che ne hanno più bisogno.

Oggi, a quindici anni dalla sua fondazione, la Compagnia Teatrale “I Ragazzi del Villaggio” continua a prosperare, portando avanti la sua missione di ispirare, intrattenere e connettere la comunità attraverso l’arte. L’augurio più grande e quello che il loro palcoscenico continui a brillare luminoso per molti anni a venire, portando gioia e meraviglia a tutti coloro che vi si avvicinano.

Vittorio Della Corte ci racconta la loro storia: ” iniziammo con la cosiddetta ”gavetta” dove ci esibivamo in palestre e dopo un anno circa, decisi di provare in un vero e proprio teatro!, il salto fu decisamente meraviglioso, la risposta del pubblico fu eccezionale, le commedie erano apprezzate e questo mi invogliava a far sempre meglio.

Decisi che tutto il ricavato delle nostre apparizioni, fosse devoluto interamente in beneficenza al sostegno di cause realmente bisognose di aiuti. Per diversi anni, aiutammo un bambino affetto da sma e dopo tempo con i nostri ricavati riuscimmo insieme all’associazione di questi bambini, ad acquistare un autoveicolo con dispositivi adatti a lui.

Dopo di questo, per altri anni ancora, ci siamo affiancati all’associazione ”parla con me” un centro antiviolenza di donne dove grazie ai nostri contributi, riuscimmo a fare aprire un nuovo sportello di informazioni.

Continuammo il nostro percorso solidale e devolvemmo tutto il ricavato di una serata al ”centro Laila” di Castelvolturno, un’associazione che si occupa di aiuti e assistenza a figli di immigrati. Una delle più grandi soddisfazioni fu quando venimmo invitati al teatro ”Cimarosa” di Aversa da ”Telethon” per una gran serata di beneficenza.

Nel corso degli anni, la compagnia teatrale ha partecipato anche a festival e rassegne teatrali dove nell’anno 2018 al festival nazionale del teatro ,tentatosi a Villaricca, vinse con la commedia ”scherzi della natura” il premio come miglior testo e miglior interpretazione.

Tra le varie commedie da me scritte: se so m’briacate e lengue, l’eredita, a pensione nun se tocca, a’ quaderna, il fantasma vizioso, scherzi della natura, riposi agitati, una promessa indecente, andrà tutto bene, delitto in casa Scornavacca, gravidanze miracolose.” Proprio questa ultima creatura di Vittorio sarà in scena al Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta lunedi’ 18 marzo alle ore 20.30.

L’articolo “Gravidanze Miracolose” in scena al Teatro Il Piccolo di Napoli proviene da Notiziedi.it.