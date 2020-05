“Nei primi giorni di questa crisi ho seguito indicazioni che sono arrivate da sua Santita’, Papa Francesco. Questo periodo ha messo a nudo la vulnerabilita’ dell’essere umano, abbiamo capito quante fragilita’ portiamo avanti e questo mi ha reso molto piu’ forte e deciso rispetto a prima. Ringrazio questa crisi per avermi concesso la possibilita’ di capire chi veramente ti vuole bene e da quali persone ti devi guardare con attenzione”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni di Sky Sport 24. “E’ stato un momento difficile, molto complicato e complesso, ma non solo per il calcio,

L'articolo Gravina "A inizio crisi ho seguito indicazioni Papa Francesco"

