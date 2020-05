Qualche aggiustamento al protocollo per consentire al calcio italiano di ripartire e concludere la travagliata stagione 2019/2020. E poi un impegno importante per la riforma dei campionati, attesa da anni e ora, forse, possibile grazie alla “protezione” giuridica garantita dal Governo. Gabriele Gravina non si fa intimorire dai mal di pancia di alcuni club di Serie A, mostratisi nelle ultime ore contrari alla ripartenza degli allenamenti collettivi da lunedì prossimo per le restrizioni imposte dal protocollo, e continua a guardare avanti con fiducia. Stamattina il presidente della Federcalcio si è riunito con Lega Serie A e Federazione medico sportiva italiana per discutere dei possibili “aggiustamenti” da proporre al Governo e al Comitato tecnico scientifico,

L'articolo Gravina "Cambiamo protocollo, poi riforma dei campionati"

