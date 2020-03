“Proporremo all’Uefa di soprassedere alla disputa dell’Europeo per portare a termine i campionati: riteniamo che sia più giusto e più corretto dare l’esatta definizione a tanti sacrifici, impegni, investimenti portati avanti dalle nostre società”. Gabriele Gravina spiega così la posizione che la Federcalcio terrà martedì nella riunione convocata in videoconferenza dall’Uefa con le 55 federazioni affiliate per discutere come ridisegnare il calendario vista l’emergenza coronavirus. “L’Italia è due settimane avanti rispetto alle altre nazioni, quindi ciò che riusciremo a programmare noi oggi per gli altri sarà complicato, perché non hanno ancora l’esatta dimensione del problema – ha spiegato il numero uno della Figc in collegamento a SportMediaset XXL – Noi vogliamo completare i campionati ed è chiaro che la discriminante è la presenza dell’Europeo,

L'articolo Gravina "Chiederemo di non giocare ora Euro2020"

