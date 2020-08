Gravina “Covid? Preoccupato da comportamenti irresponsabili”

“Colgo l’occasione per rivolgere un invito ai nostri tesserati: vogliamo tutti giocare a calcio, ma prima di essere atleti dobbiamo essere cittadini coscienziosi e continuare ad osservare le disposizioni e le cautele necessarie per contenere le diffusione di questo maledetto virus. Lo abbiamo già fatto dopo il lockdown, dobbiamo continuare a farlo”. Questo l’appello lanciato dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina dopo i primi casi di Covid-19 della nuova stagione calcistica, con 4 giocatori del Cagliari e uno della Roma positivi. “La congiuntura internazionale impone massima attenzione – ha rimarcato il numero uno della Figc in un’intervista a ‘Il Messaggerò – mi preoccupano i comportamenti irresponsabili.

