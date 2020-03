“Credo che ci siano delle priorità diverse. Capisco il grande valore della socializzazione, l’aspetto economico ma è giusto rinviare gli Europei e dare la priorità alla chiusura dei campionati che sono già iniziati e devono essere terminati”. Gabriele Gravina, presidente della Figc, ai microfoni di “Deejay Football Club” si esprime favorevolmente davanti all’ipotesi di posticipare Euro2020 per concedere più tempo a campionati e coppe nazionali e internazionali, oggi sospesi per l’emergenza coronavirus. “Ci aspetta un’estate di sport? Mi auguro anche prima – continua – Abbiamo bisogno di un mese e mezzo, due mesi per definire i nostri campionati e lo faremo con la collaborazione di tutte le componenti per poter arrivare alla soluzione migliore.

L’articolo Gravina “Euro2020? Bisogna dare priorità ai campionati” proviene da Notiziedi.

