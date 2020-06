Gravina “Riapertura stadi? Noi pronti, aspettiamo ok Cts”

“Riapertura degli stadi? Siamo legati all’andamento dell’epidemia e alle decisioni degli esperti del Comitato tecnico scientifico. Quando ci daranno il via libera ci faremo trovare pronti con una quota percentuale di ingressi che consentirà di assistere all’evento in sicurezza: il pubblico è l’anima di questo sport”. Queste le parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina sulla possibile parziale riapertura degli stadi nelle prossime settimane. In un’intervista a “La Gazzetta del Mezzogiorno”, il numero uno della Figc ha raccontato le emozioni vissute alla ripresa del calcio. “Sensazioni positive, chi ama il calcio vuole giocare e veder giocare a pallone – ha dichiarato Gravina – Dopo un rodaggio iniziale,

