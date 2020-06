Gravina rilancia: “Non c’è nessun piano B, pronti per il ritorno dei tifosi negli stadi”

Dopo tanto lavoro, ma soprattutto attesa, il presidente della Figc Gabriele Gravina può dirsi finalmente soddisfatto dopo aver raggiunto i due obiettivi più importanti: la ripresa del campionato di Serie A dopo uno stop di 4 mesi causato dal coronavirus (che ha rimesso in pari le squadre con una gara in meno e ieri ha completato la 27ª giornata) e l’alleggerimento della quarantena in caso di un giocatore o membro dello staff positivo al Covid. Ma la strada da percorrere vede un’altra tappa da… continua a leggere sul sito di riferimento